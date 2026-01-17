Иран на фоне отключения интернета, произошедшего после начала протестов, планирует активировать работу национальных мессенджеров.

Об этом пишет агентство IRIB.

«В скором времени будут активированы одобренные и идентифицированные (властями — прим. ред.) каналы, имеющие «синюю галочку» (подтверждающую подлинность канала — прим. ред.) в (национальных — прим. ред.) мессенджерах Bale, Rubika, Soroush Plus и Igap», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что до этого момента разрешение на деятельность имели только официальные каналы иранских СМИ.