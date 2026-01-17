Верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил оскорблять президента Масуда Пезешкиана и руководство страны.

Верховный лидер сегодня на встрече с тысячами представителей различных слоёв населения заявил:

«Я решительно выступаю против того, чтобы в столь важных международных и внутренних условиях допускались оскорбления в адрес руководителей страны, президента и других должностных лиц. Я этого не допускаю, запрещаю и предостерегаю таких людей — будь то в парламенте, вне парламента или где бы то ни было».