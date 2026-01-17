Прокуратура Грузии возбудила уголовные дела против 16 человек по обвинениям в пытках, грабеже, а также организации и участии в массовых насильственных действиях, сообщает ведомство.

16 января полиция задержала 16 участников радикальной фашистской группировки, которые жестоко обращались с людьми, включая детей и подростков. Среди задержанных — как молодые мужчины, так и девушки, из которых 10 являются несовершеннолетними.

Расследование МВД установило, что члены группы, придерживавшиеся «фашистско-нацистской» идеологии, на основе своих убеждений устраивали насилие над людьми, в том числе несовершеннолетними, чей образ жизни и личные ценности они считали неприемлемыми.