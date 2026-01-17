Сын свергнутого иранского шаха Реза Пехлеви просит мир сделать шесть вещей в отношении Ирана.

«Защитите иранский народ, ослабив репрессивный потенциал режима, в том числе нацелившись на руководство Корпуса стражей исламской революции и его инфраструктуру командования и управления.

Окажите и поддерживайте максимальное экономическое давление на режим. Заблокируйте их активы по всему миру. Нацельтесь и уничтожьте их флот танкеров-призраков.

Прорвитесь через информационную блокаду режима, обеспечив беспрепятственный доступ к Интернету. Широко разверните Starlink и другие безопасные средства коммуникации по всему Ирану. И проводите кибероперации, чтобы лишить режим возможности отключить Интернет.

Привлеките режим к ответственности, выслав его дипломатов из ваших столиц и предприняв правовые действия против лиц, ответственных за преступления против человечности.

Требуйте немедленного освобождения всех политических заключенных.

Подготовьтесь к демократическому переходу в Иране, обязавшись признать законное переходное правительство, когда придет время», — заявил он.