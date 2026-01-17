Посольство Украины в Иране временно приостановило свою работу.

Об этом сообщили в дипломатическом представительстве.

В посольстве отметили, что это решение принято из соображений безопасности. Дипломаты отмечают: главный приоритет сейчас — защита жизни и здоровья граждан Украины.

О возобновлении работы посольства, а также о дальнейших шагах и возможных изменениях украинцев будут информировать дополнительно. Все официальные сообщения будут обнародованы через проверенные каналы связи.

Украинцев, находящихся на территории Ирана, призывают внимательно следить за предварительными рекомендациями, соблюдать инструкции по безопасности и избегать любых рискованных ситуаций.

В диппредставительстве подчеркнули, что в условиях нестабильной обстановки важно сохранять осторожность и не подвергать себя опасности.