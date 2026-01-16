Силы безопасности Ирана сообщили о задержании трёх тысяч человек, причастных к недавним беспорядкам. Об этом сообщает агентство Tasnim.

В сообщении подчеркивается, что большинство задержанных непосредственно связаны с «незаконными вооружёнными формированиями» и акциями, нарушавшими общественный порядок.

В Иране с 28 декабря продолжаются протесты из-за недовольства экономической ситуацией в стране. К концу года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

Сначала протесты начались у двух крупных рынков в центре Тегерана, в них участвовали мелкие торговцы. За несколько дней лозунги стали более радикальными, а протесты охватили всю страну. Силовики неоднократно разгоняли их. Власти отключили в стране интернет.

На фоне протестов власти США не исключали возможность военных ударов по Ирану.