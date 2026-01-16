С января 2026 года государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начал поставлять азербайджанский газ в Австрию и Германию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Поставки осуществляются через территорию Италии, что позволяет существенно расширить маршруты и географию экспорта.

В SOCAR подчеркнули, что начало поставок в Австрию и Германию стало очередным шагом по укреплению присутствия азербайджанского газа на европейском энергетическом рынке. В результате общее число стран — покупателей азербайджанского газа достигло 16.