Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении оппозиционера и одного из руководителей ФБК Леонида Волкова. Об этом сообщила киевская прокуратура.

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — оправдание, признание правомерной или отрицание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, а также глорификация её участников. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура, расследование ведут следователи Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

По этой статье фигурантам грозит от пяти до восьми лет лишения свободы в случае, если действия совершены должностным лицом либо с использованием СМИ.

Поводом для расследования стали опубликованные скриншоты переписки Волкова с бывшей сотрудницей ФБК Анной Тирон, которая, по её утверждению, сотрудничает с «Русским добровольческим корпусом». В переписке Волков прокомментировал информацию о якобы гибели командира РДК Дениса Капустина, назвав это «денацификацией». Позже украинская разведка заявила, что сведения о его гибели были инсценировкой.

После публикации сообщений департамент миграции Литвы начал проверку на предмет возможного аннулирования вида на жительство Леонида Волкова. Премьер-министр Литвы также заявил, что оппозиционеру «не место в стране».