Администрация президента Франции дала официальное объяснение необычному внешнему виду Эмманюэля Макрона, который появился на публике с кровоточащим глазом. Как сообщает газета Le Parisien, в Елисейском дворце поспешили успокоить общественность, сославшись на диагноз личного врача.

Согласно официальному комментарию, причиной стало безобидное кровотечение из небольшого сосуда в глазу.

«Это просто небольшой кровеносный сосуд в глазу, который кровоточил. Это совершенно безобидно», — процитировали в издании ответ канцелярии главы государства на соответствующий запрос.