Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social поделился сообщением Fox News о том, что «иранский протестующий больше не будет приговариваться к смертной казни после предупреждений президента Трампа.

«Аналогичное решение принято и по другим делам. Это хорошие новости. Будем надеяться, что такая практика продолжится», — написал президент США в соцсети Truth Social.

На фоне заявления Трампа, посол Ирана в Пакистане сообщил, что Тегеран получил информацию, что глава Белого дома не стремится к военному конфликту с Ираном.

Как сообщил дипломат, Трамп попросил Иран не действовать против интересов США на Ближнем Востоке.