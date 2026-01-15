Пожар в здании общежития на улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе Баку был оперативно потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.
Силами МЧС в рамках мер безопасности жильцы здания были эвакуированы.
По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.
15:37 В Бинагадинском районе Баку на улице Агасадыга Герайбейли пожар вспыхнул в жилом доме.
Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), на место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Бакинского регионального центра.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.