Пожар в здании общежития на улице Агасадыга Герайбейли в Бинагадинском районе Баку был оперативно потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Информацию об этом распространила пресс-служба МЧС.

Силами МЧС в рамках мер безопасности жильцы здания были эвакуированы.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

15:37 В Бинагадинском районе Баку на улице Агасадыга Герайбейли пожар вспыхнул в жилом доме.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС), на место происшествия привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Бакинского регионального центра.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.