Бунтовщики в Иране получали от 500 долларов до 3500 долларов за различные преступления. Об этом сообщил министр обороны страны Азиз Насирзаде.

Он отметил, что около 500 долларов платили за поджог полицейских участков, почти 1500 долларов – за поджог машины. За убийство участвующие в протестах получали по 3500 долларов.

«У нас есть достоверная информация о том, что США, «сионистский режим» и некоторые из их союзников сформировали центр для помощи сепаратистам и террористам. Даже были установлены выплаты за разрушения в Иране», – приводит слова Насирзаде иранская государственная телерадиокомпания.