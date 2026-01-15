Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал резкие заявления посла Ирана в Ереване Халила Ширголами по поводу акций протеста перед иранской дипмиссией.

«Мы очень внимательны к заявлениям, исходящим из Ирана. Мы делали и будем делать всё, чтобы рассеять беспокойство дружественной страны», – сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что с 2018 года подобные акции в Армении не запрещались, и власти не могут действовать иначе в конкретном случае. Вместе с тем премьер отметил, что контролирует, чтобы ничто не мешало работе посольства. «Мы внимательно следим за ситуацией и предпримем все возможные меры, чтобы никаких проблем в работе посольства братского Ирана не было. В отношении нарушителей закона будут приняты соответствующие шаги», – добавил Пашинян.

По его словам, в связи с митингами у посольства Ирана уже инициированы несколько административных дел.

Ранее посол ИРИ заявил, что в Тегеране складывается впечатление, будто Армения становится «центром деятельности сил, враждебно настроенных по отношению к Ирану». Он выразил недовольство тем, что в течение нескольких дней группа лиц проводит у посольства акции с «непристойными и оскорбительными высказываниями».