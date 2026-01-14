В Тегеране формируется представление, что Армения становится центром деятельности сил, вражески настроенных против Ирана.

Об этом на пресс-конференции заявил посол Ирана в Армении Халил Ширголами, пишет news.am.

«Группа людей имеет возможность и им дается зеленый свет, чтобы они приходили к зданию посольства Ирана в Армении и выступали с неуважительными и оскорбительными заявлениями.

Уже в течение шести дней с 18:00 до 21:00 перед зданием посольства Ирана в Армении и выступают с неуважительными и оскорбительными заявлениями и вопреки тому, что мы высказываем нашу жалобу, этот процесс продолжается. Мы множество раз передавали нашу жалобу соответствующим органам Армении. Мы в самые тяжелые моменты становились рядом с правительством Армении, примеров много. Мы сегодня находимся в тяжелой ситуации, и то, что происходит у здания посольства Ирана в Армении останется в исторической памяти иранского народа. Думаю, я все четко сказал»,- отметил Ширголами.

По его словам, многие ждали, что в Иране будет нестабильность и активизируются сепаратистские силы с целью расчленить страну.

«Именно это было запланировано изначально Израилем. Им этого не удастся, но если они смогут добиться успеха в этом деле, то Армения окажется в числе проигравших. Полагаю, что эта мысль не требует дополнительных пояснений», — добавил посол.