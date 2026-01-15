Армения готова в согласованных рамках обеспечить беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства.

«Смысл и прикладное значение совместного заявления о рамках реализации «Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания» (TRIPP) заключаются в том, что мир очень конкретными и практическими шагами утверждается в Армении и регионе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Сейчас должны быть приняты соглашения. В Армении должна быть создана компания под названием TRIPP. Должны быть определены маршруты, права на застройку, землепользование, выдача разрешений на строительство. Готовится надо с сегодняшнего дня», — сказал Пашинян.