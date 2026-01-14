Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший заявил, что его удивляет тот факт, что глава государства Дональд Трамп до сих пор жив, учитывая его пищевые привычки. Об этом он рассказал в подкасте у Кэти Миллер, ранее занимавшей ряд высоких должностей в американских министерствах.

По словам Кеннеди, Дональд Трамп регулярно употребляет вредную пищу, включая McDonalds, сладости и диетическую колу, которую он пьет практически постоянно. Министр отметил, что, несмотря на такой рацион, организм главы государства демонстрирует поразительную выносливость.

Также Кеннеди добавил, что во время совместных поездок создается впечатление, будто Трамп питается «вредностями» на ежедневной основе. При этом сам Дональд Трамп утверждает, что придерживается правильного питания, однако в дороге отдает предпочтение фастфуду.