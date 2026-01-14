Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону необходима Гренландия в целях национальной безопасности и для создания системы «Золотой купол». По его словам, НАТО должно поддержать передачу острова США, чтобы не допустить усиления России или Китая в стратегически важном арктическом регионе.

«Соединенным Штатам нужна Гренландия для обеспечения национальной безопасности. Она жизненно важна для «Золотого купола», который мы строим. НАТО должно помочь нам в этом. ЕСЛИ МЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕМ, ЭТО СДЕЛАЮТ РОССИЯ ИЛИ КИТАЙ, А ЭТОГО НЕ ДОЛЖНО ПРОИЗОЙТИ! В военном плане, без огромной мощи Соединенных Штатов, которую я в значительной степени создал во время своего первого срока и сейчас вывожу на новый, еще более высокий уровень, НАТО не будет эффективной силой или сдерживающим фактором — даже близко! Они это знают, и я тоже. НАТО становится гораздо более грозной и эффективной, когда Гренландия находится в руках СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ. Все, что меньше этого, неприемлемо», — написал Трамп в Truth Social.