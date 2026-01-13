Президент США Дональд Трамп вновь обратился к гражданам Ирана, призвав их продолжать протестные акции и, по возможности, захватывать государственные учреждения.

«Всем иранским патриотам: продолжайте протестовать. Захватите свои учреждения, если возможно. И запомните имена убийц и тиранов, которые издеваются над вами», — подчеркнул американский лидер, добавив, что даже одна смерть среди протестующих — это слишком много.

Трамп отметил, что раньше Иран был великой страной, пока «монстры не захватили её». «Сделайте Иран снова великим», — призвал президент США. Он также сравнил ситуацию с угрозой, которая могла бы коснуться Соединённых Штатов, если бы не победил на выборах: «Говорю вам, если бы я не выиграл эти выборы, это случилось бы с нами».