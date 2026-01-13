Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Олега Луговского. Обсуждались непубличные подходы партнеров к коммуникации с российской стороной, а также реальное отношение к Украине и переговорам на текущем этапе.

Зеленский подчеркнул, что все позиции Украины должны основываться на реальных перспективах, а не на формальных заявлениях.

Глава государства поручил СВР предоставить партнерам новую информацию о попытках России расширить теневой танкерный флот. По его словам, благодаря скоординированному давлению Украины и ряда стран не менее 20% флота уже остановили работу.

В то же время Москва пытается компенсировать потери, привлекая новые суда, и все они должны быть включены в санкционные списки. Украина продолжит санкционное давление не только на суда, но и на капитанов, экипажи, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота РФ.

Действующие ограничения на морской экспорт российской нефти должны сократить доходы Москвы минимум на 30 млрд долларов в год, а дальнейшее усиление санкций увеличит потери и уменьшит финансирование войны.

Кроме того, Украина будет информировать партнеров о новых схемах китайских компаний, помогающих России обходить финансовые санкции.

«Результативное давление на агрессора — это главное удобрение для дипломатического процесса», — подытожил Зеленский.