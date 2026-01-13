Глава МИД Ирана Аббас Арагчи выступил с резкой критикой в адрес Германии, обвинив Берлин в двойных стандартах в вопросах защиты прав человека. Заявление прозвучало в ответ на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, ранее подвергшего иранское руководство жесткой критике, сообщает Al Jazeera.

По словам Арагчи, Германия является «одной из наименее подходящих сторон» для подобных оценок, поскольку ее репутация в сфере прав человека, по его утверждению, была «полностью подорвана» позицией Берлина в отношении войны Израиля в секторе Газа.

Иранский министр подчеркнул, что власти страны «ведут борьбу с террористами, которые убивают мирных жителей и сотрудников полиции», отвергнув обвинения в чрезмерном применении силы внутри страны.