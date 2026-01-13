В Иране дела ряда высокопоставленных чиновников, которые не обеспечивали население необходимыми товарами и ресурсами, были направлены в судебные органы.

Об этом заявил глава Организации по надзору.

Компании, заводы и банки, не выполнившие свои валютные обязательства, получили недельный срок на исправление ситуации, пишет Tasnim News. Кто не выполнит требования в установленный срок, будут переданы в судебные органы.

Кроме того, возбуждено отдельное дело против Центрального банка Ирана за допущенные нарушения, которое также будет направлено в суд в ближайшее время.