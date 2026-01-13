Сын свергнутого в 1979 году шаха Ирана Реза Пехлеви в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил о разработке плана перехода власти в стране под названием Iran Prosperity Project («Проект процветания Ирана»).

По словам Пехлеви, над проектом трудились более 100 экспертов как из Ирана, так и из-за рубежа. План состоит из нескольких этапов. Первый предусматривает объявление чрезвычайного положения на 180 дней, что, по его словам, обеспечит непрерывность предоставления услуг и безопасность населения.

Следующий этап — стабилизация, включающая восстановление основных государственных услуг и «экономической уверенности». Третий этап предполагает проведение национальных выборов.

«У нас уже есть план. Мы готовились к этому моменту годами. Это проект, который я возглавляю, и он представляет собой дорожную карту для экономического восстановления Ирана и его реинтеграции в международное сообщество», — подчеркнул Реза Пехлеви.