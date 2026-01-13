Верховный меджлис Нахчыванской Автономной Республики до настоящего времени не устранил ряд финансовых нарушений, выявленных в 2024 году в ходе аудита использования государственных средств и государственного имущества как в самом парламенте, так и в подведомственных ему структурах.

Об этом говорится в отчёте Счётной палаты Азербайджана.

Согласно результатам проверки, в аппарате Верховного меджлиса не обеспечен возврат 2 710,65 маната заработной платы, начисленной уволенному сотруднику за фактически неотработанные дни, а также 664,10 маната излишне перечисленных страховых взносов за счёт средств страхователя.

Кроме того, не возмещены 14 068 манатов, незаконно начисленные водителям за присвоение квалификационного класса с нарушением требований законодательства, а также 3 446,66 маната избыточно выплаченных страховых взносов.

Отмечается также, что до сих пор не возвращены 2 871 манат, излишне выплаченные подрядной организации сверх стоимости заключённого итогового договора.

Помимо этого, аудит выявил серьёзные нарушения, связанные с 31 млн 501 тыс. 489,24 маната, размещёнными на банковском счёте Фонда развития и защиты Нахчывана.

В отчёте подчёркивается, что по всем указанным фактам исполнение принятых по итогам аудита решений в настоящее время остаётся на стадии мониторинга.