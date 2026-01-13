Госдепартамент Соединенных Штатов призвал своих граждан покинуть Иран на фоне масштабных протестов, ограничений доступа к интернету и перебоев в работе общественного транспорта, следует из заявления на сайте виртуального посольства США в Тегеране.

Американцам рекомендуется планировать альтернативные способы связи и при возможности покинуть страну через сухопутные границы с Арменией, Турцией или Туркменистаном. В сообщении Госдепа уточняется: «Если вы не можете уйти, найдите безопасное место в вашем доме или в другом безопасном здании. Имейте запас еды, воды, лекарств и других необходимых вещей».

Гражданам США с двойным гражданством рекомендуется использовать для выезда иранский паспорт, так как Тегеран не признает их американское гражданство.