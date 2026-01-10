В петербургском аэропорту Пулково из-за непогоды задержаны и отменены десятки рейсов, сообщают российские СМИ. По данным онлайн-табло, в аэропорту Пулково задерживаются 29 рейсов. Речь идет, в частности, о вылетах в Москву, Махачкалу, Уфу, Архангельск, Калининград, Мурманск, Самару, Саратов, Волгоград.

Еще несколько рейсов отменены, в том числе в Москву, Стамбул, Ташкент и Чебоксары.

В пресс-службе петербургского аэропорта сообщают, что задержки и отмены рейсов связаны с неблагоприятными погодными условиями. В течение всего дня в городе прогнозируется сильный ливневой снег с порывами ветра.

Соблюдение прав пассажиров контролирует транспортная прокуратура.

В Шереметьево сегодня утром из-за непогоды вводились ограничения на прилет воздушных судов. «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» сообщали, что вынужденно корректируют расписание.