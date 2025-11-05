Герцогиня Сассекская Меган Маркл решила дистанцироваться от двоюродных сестёр своего мужа, принца Гарри, — принцесс Беатрис и Евгении. Как сообщает The Mirror, такое решение связано со скандалом вокруг их отца, принца Эндрю.

Королевский эксперт Дункан Ларкомб отметил, что Меган хочет «держаться подальше» от дочерей Эндрю, поскольку боится, что их связь с финансистом Джеффри Эпштейном, осуждённым за сексуализированные преступления, может негативно сказаться на её репутации, особенно в США.

При этом, по словам источника издания, принц Гарри не разделяет позицию супруги, так как всегда поддерживал близкие отношения со своими кузинами.

«С Меган здесь есть разногласия. Ситуация с Джеффри Эпштейном чрезвычайно деликатна, особенно в Америке», — подчеркнул собеседник The Mirror.