Еврокомиссия намерена в ноябре ввести в действие новый визовый механизм давления на Грузию, чтобы побудить страну вернуться на путь европейской интеграции. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад Еврокомиссии о расширении.

«В ноябре, я надеюсь, у нас появится новый механизм приостановки виз, что позволит принять новые меры против Грузии», — сказала Кос.

По словам еврокомиссара, Грузия «отдаляется от ЕС», а процесс ее приема в Европейский союз «фактически приостановлен с 2024 года».