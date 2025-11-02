Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон оказался в центре общественной критики после публикации СМИ о вечеринке его дочери, которая прошла в загородной резиденции Харпсунд в 2023 году. Об этом сообщает Sveriges Radio.

Издание Aftonbladet на днях опубликовало материал, в котором утверждается, что мероприятие состоялось на территории официальной резиденции главы правительства. Эта усадьба, переданная государству ещё в 1952 году, используется как для официальных приёмов, так и для личных нужд премьер-министра.

Ряд оппозиционных политиков, включая бывшего министра социального обеспечения Ардалана Шекараби, обвинили Кристерссона в возможном злоупотреблении служебным положением. По их мнению, использование государственной собственности для личных мероприятий неприемлемо для представителя власти.

В то же время представители правительства заявили, что никаких нарушений не было. Заместитель пресс-секретаря премьера Ханна Стрёмберг подчеркнула, что публикация Aftonbladet «вмешивается в частную жизнь дочери Кристерссона». А министр внешней торговли Беньямин Доуса отметил, что семья политика имеет право на безопасность и нормальную частную жизнь «в рамках демократических принципов».