Немецкий автоконцерн Volkswagen сообщил о падении чистой прибыли на €1,072 млрд в третьем квартале 2025 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно отчёту, за девять месяцев 2025 года прибыль концерна снизилась более чем на 60%, составив €3,4 млрд. Среди основных причин спада называются кризис в подразделении Porsche и введённые США пошлины на импорт автомобилей.

При этом основной бренд Volkswagen показал улучшение операционных показателей благодаря программе сокращения расходов, которая включает массовое сокращение рабочих мест. В результате операционная рентабельность продаж компании за девять месяцев выросла до 2,3%.

В общей сложности в третьем квартале Volkswagen Group реализовала 2,2 миллиона автомобилей всех брендов, входящих в концерн.