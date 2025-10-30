Власти Карелии создают народные дружины для содействия пограничникам на границе с Финляндией. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков в интервью ТАСС.

«Мы формируем народные дружины — тех, кто помогает пограничникам, кто хорошо знает территорию и ориентируется на местности», — сказал Парфенчиков.

Он добавил, что власти работают над возвращением срочников со службы и организацией шефства над пограничными районами.

По словам главы региона, на приграничных территориях также развивают инфраструктуру: в Хийтоле и Лахденпохья строят культурные центры, детские сады, библиотеки и медучреждения в рамках федеральной программы, продлённой до 2030 года по поручению президента Владимира Путина.