Вусал Аллахвердиев, сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), вместе со своей собакой-сапером Ben-Mace признаны лучшей командой по поиску мин в 2025 году по версии Института наследия Маршалла, одной из ведущих неправительственных организаций США в области гуманитарного разминирования, сообщает Report.

В честь награды в посольстве Азербайджана в США прошло мероприятие с участием представителей Института, сотрудников ANAMA — Вусала Аллахвердиева и Рахмана Аскерова, а также спонсоров и экспертов в области разминирования.

В ходе события участники обсудили серьезность минной проблемы в Азербайджане и подчеркнули важность международной поддержки. Гости наблюдали, как собака-сапер находит и обезвреживает условную мину.

Награда будет официально вручена на ежегодном гала-вечере Института наследия Маршалла в Вашингтоне.