Прокуратура Парижа ведёт круглосуточный контроль над расследованием громкого ограбления Лувра. Как сообщила прокурор Лор Беко в интервью изданию Journal du Dimanche, к делу привлечено более 100 следователей.

«До этого их было около 60, теперь их более сотни. Следователи готовы работать столько, сколько потребуется», — отметила она.

По словам Беко, прокуратура отслеживает процесс расследования без перерыва, чтобы как можно скорее установить личности преступников.

На данный момент криминалисты собрали свыше 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других улик. Параллельно ведётся анализ записей с камер наблюдения, который должен помочь определить маршруты и местоположение грабителей.