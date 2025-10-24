Минфин США ввел санкции против президента Колумбии Густаво Петро, сообщается на сайте ведомства.

«Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и четко дает понять, что мы не потерпим контрабанды наркотиков в нашу страну», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Также под американские санкции попали жена колумбийского президента Вероника Гарсия, его старший сын Николас Петро и глава МВД Колумбии Армандо Бенедетти.