Лидер партии Народно-республиканский союз Франсуа Асселино заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон страдает психическими расстройствами и ведёт себя как «избалованный ребёнок, не переносящий возражений».

По словам Асселино, Макрон никогда не признаёт ошибок и всегда обвиняет других. Политик отметил, что всё больше французов недовольны действиями президента, особенно его высказываниями по Украине.

«Он хочет втянуть нас в войну против России, хотя французов об этом никто не спрашивал. Многие не хотят воевать с Россией», — подчеркнул Асселино.