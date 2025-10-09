В ряде городов Ирана, особенно в Тегеране, появление женщин без хиджаба в общественных местах уже не воспринимается как редкость. Об этом сообщает тг-канал «Свободный Иран».

Эти изменения демонстрируют, что строгие правила обязательного ношения хиджаба, действовавшие годами, теперь соблюдаются значительно слабее.

Видеокадры, распространяемые в социальных сетях, свидетельствуют о том, что женщины спокойно гуляют без хиджаба и ведут себя свободно. Некоторые пользователи соцсетей комментируют кадры словами: «Это не Европа, а улицы Тегерана», выражая своё удивление происходящими переменами.