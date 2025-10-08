Трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии пройдет в Анкаре.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Грузии.

«Министры обороны трех стран обсудят в трехстороннем формате вопросы стратегического партнерства и планы развития сотрудничества. В следующем году встреча министров обороны пройдет в Азербайджане», — сказано в сообщении.

Отмечается, что глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани также проведет двусторонние встречи со своими турецкими и азербайджанскими коллегами — Яшаром Гюлером и генерал-полковником Закиром Гасановым.

По итогам трехсторонней встречи министры подпишут совместную декларацию и сделают заявления.