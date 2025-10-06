Американская актриса Меган Маркл, супруга принца Гарри, вызвала скандал своим эпатажным видео на Неделе моды в Париже. В ролике она проезжает в лимузине с поднятыми ногами возле туннеля, где в 1997 году погибла принцесса Диана.

Подписчики и поклонники королевской семьи выразили возмущение, считая, что Маркл оскорбила память Леди Ди. Некоторые также высказали мнение, что видео может быть скрытым посланием принцу Уильяму, который до сих пор не примирился с братом Гарри.

Британский эксперт по связям с общественностью Ричард Фитцуильямс сказал журналисту Daily Mail: «Я не понимаю, о чём она думала — она не могла думать. Ни один консультант никогда бы не посоветовал делать что-то настолько странное. Поделиться видео, которое имело какое-либо отношение к трагической смерти принцессы Уэльской, — просто не могу в это поверить».

Меган Маркл пока не давала комментариев по поводу скандала.