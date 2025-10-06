Телеканал Euronews опубликовал видео о Первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме, прошедшем в Баку под патронажем президента Ильхама Алиева и при поддержке Министерства экономики и агентства AZPROMO.

В ролике отмечается, что Азербайджан обладает богатыми природными ресурсами, мощным энергетическим и финансовым потенциалом, а также благоприятным инвестиционным климатом. Подчёркивается особое внимание страны к технологиям и её роль в укреплении мира и процветания в регионе, долгие годы переживавшем нестабильность.

Euronews также отмечает, что форум стал наглядным подтверждением курса Азербайджана на диверсификацию экономики и важности достигнутых в его рамках соглашений.