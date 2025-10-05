Служба государственной безопасности Грузии сообщила о предотвращении вооружённых диверсий в Тбилиси.

На экстренном брифинге первый заместитель главы СГБ Грузии Лаша Маградзе сообщил о завершении крупной спецоперации.

В ходе операции были нейтрализованы лица, которые планировали доставку оружия и взрывчатки в центр Тбилиси. Спецслужбы изъяли значительное количество вооружения, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Маградзе уточнил, что задержанные «предположительно должны были перенести боеприпасы и взрывчатку в столицу» с целью дестабилизации ситуации в день голосования.

СГБ Грузии заявляет, что благодаря превентивным мерам удалось предотвратить реализацию серьёзного плана подрыва безопасности страны, запланированного на 4 октября.