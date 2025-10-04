На Камчатке при восхождении на вулкан Вилючинский произошла трагедия. Один из трех туристов погиб, сообщает МЧС России по Камчатскому краю.

По информации спасателей, одна из пострадавших девушек находится в тяжелом состоянии, за ней круглосуточно наблюдают четверо спасателей. Вторая девушка была найдена выше по склону, она не пострадала, однако спуск осложняется крутизной склона и наличием наледи.

К месту происшествия направлены группы Камчатского спасательного центра МЧС, а также поисково-спасательные отряды Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, КГКУ «ЦОД» и волонтеры. Всего в операции задействованы более 40 человек.

Ранее сообщалось, что туристы не были зарегистрированы в МЧС России, и о ЧП спасателям сообщил один из пострадавших по телефону. На помощь группе вылетел вертолет с врачами и спасателями, также задействована наземная техника высокой проходимости.

Сейчас спасатели продолжают работы по эвакуации пострадавших с вулкана.