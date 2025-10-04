Организация в целом выразила готовность принять ключевые положения плана президента США. Внутри движения ХАМАС сохраняются серьёзные разногласия по вопросам разоружения и условий освобождения заложников, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников, участвующих в урегулировании конфликта.

По данным издания, организация в целом выразила готовность принять ключевые положения плана президента США Дональда Трампа по Газе. Однако единого мнения о дальнейших шагах в рядах движения нет, что осложняет переговорный процесс и поиск компромисса.

Как отмечает газета, лидер ХАМАС в секторе Газа Халиль аль-Хайя вместе с рядом высокопоставленных представителей поддерживает идею согласия с планом Трампа, пусть и с существенными оговорками. В то же время руководство, находящееся за пределами анклава, имеет ограниченное влияние на военное крыло движения, продолжающее контролировать ситуацию в Газе.

Ранее сообщалось, что израильские власти поручили военным остановить операцию по захвату города Газа.