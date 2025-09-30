На ряде территорий Баку и Абшеронского полуострова выявлены самовольные и незаконные постройки, сообщил заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов (ADSEA) Ильхам Байрамов.

Он отметил, что вопрос находится под контролем всех государственных структур. «В отраслевое законодательство вносятся изменения, и уполномоченные ведомства принимают меры по предотвращению незаконного строительства. Тем не менее, такие постройки продолжают появляться. Они расположены на землях, не предназначенных для строительства, без водопровода, газопровода и канализации», — объяснил Байрамов.

По предварительным подсчётам, в Баку и на Абшеронском полуострове насчитывается более 100 тысяч незаконных потребителей воды. «Жильцы таких построек используют воду незаконно, счетчики не установлены, что ведет к значительным потерям и снижению качества обслуживания. Сегодня более 16 тысяч нежилых объектов прошли процедуру легализации и подключения через электронные системы. Подобная работа будет проводиться и по жилым домам», — подчеркнул заместитель председателя.

Он также отметил проблему незаконных подключений к водопроводной сети, ошибки старых счетчиков и утечки из-за устаревшей инфраструктуры, что значительно увеличивает потери воды. «Поскольку водные ресурсы Азербайджана ограничены, ведется системная работа по уменьшению этих потерь», — добавил Байрамов.