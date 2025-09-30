Президент США Дональд Трамп заявил, что представители американского военного руководства, «не соответствующие стандартам», будут уволены. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами перед вылетом на базу Корпуса морской пехоты США в Куонтико (штат Вирджиния).

«У нас замечательные люди. Там собрались настоящие воины. А когда они не проявляют себя в лучшем виде, когда мы не считаем, что они наши воины, знаете, что происходит? Мы говорим, что они уволены, говорим им убираться», — сказал Трамп.

Президент добавил, что намерен лично встретиться с руководящими офицерами. «Я встречусь с генералами и адмиралами, с лидерами. И если мне кто‑то не понравится, я его тотчас же уволю», — заявил он.