Западные страны приняли решение восстановить санкции против Ирана после провала переговоров между Тегераном и «евротройкой» — Великобританией, Германией и Францией. Однако при этом они готовы продолжать дипломатический диалог.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала LCI. По его словам, «дверь для дипломатии остаётся открытой», хотя решение о возобновлении санкций было принято из-за того, что Тегеран не предоставил требуемых гарантий.

Барро отметил, что диалог должен привести к строгим рамкам в отношении гражданской атомной программы Ирана, его ракетных разработок и поддержки вооружённых группировок в регионе.