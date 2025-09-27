Администрация президента США обратилась в Верховный суд с просьбой рассмотреть конституционность указа главы государства, направленного на прекращение практики предоставления гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на копию апелляции, которая еще не зарегистрирована в суде.

Генеральный солиситор Дин Джон Сауэр отметил в апелляции, что решения нижестоящего суда аннулировали политику, имеющую первостепенное значение для президента США и его администрации.

По его мнению, решения нижестоящего суда предоставляют привилегию гражданства Соединенных Штатов сотням тысяч людей, «у которых нет на него права».