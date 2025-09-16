Совет Европейского Союза одобрил рекомендации для государств ЕС по возвращению реинтеграции и изменения официального статуса граждан Украины, которые сбежали от войны на территорию стран блока, когда позволят условия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета, пишет УНИАН.

Такие рекомендации ЕС были одобрены на случай, когда условия в Украине будут позволять постепенное прекращение действия статуса временной защиты для украинцев.

Рекомендации имеют меры для обеспечения информирования перемещенных лиц, координации, мониторинга и обмена информацией между государствами-членами и Украиной.

Также в Совете призвали государства-члены предоставлять украинским беженцам национальные виды на жительство, выданные, к примеру, на основаниях, связанных с трудоустройством, обучением, образованием или семейными обстоятельствами.

Кроме того, лица, пользующиеся временной защитой, должны иметь возможность подавать заявления на статусы в соответствии с законодательством ЕС, а именно те, которые касаются высококвалифицированной занятости. В свою очередь нельзя одновременно иметь статусы по законодательству ЕС и пользоваться временной защитой.

«Многие украинцы, которые сбежали от войны, нуждаются в поддержке, чтобы иметь возможность вернуться в Украину и реинтегрироваться в украинское общество. Государства-члены могут помочь им, позволив им осуществить ознакомительные визиты в Украину. Условия этих ознакомительных визитов должны быть согласованы между странами ЕС», — говорится в сообщении.

Также государства-члены должны предусмотреть программы добровольного возвращения, которые будут действительны в течение ограниченного периода времени, и согласовать условия этих программ с украинскими властями и другими государствами-членами. В то же время они должны распространить права временной защиты на лиц, участвующих в программах добровольного возвращения.

«Государства-члены также должны обеспечить предоставление информации перемещенным украинцам о возможностях подачи заявлений на получение другого правового статуса, влияния на их преимущества и права, а также поддержки для возвращения в Украину. Страны ЕС, в частности, должны создать информационные системы и кампании по программам добровольного возвращения. Они также могут создать так называемые «Центры единства», которые могут финансироваться за счет программ ЕС. «Центры единства» могут служить контактными пунктами для перемещенных лиц из Украины в государстве-члене, оказывать помощь с документами, а также консультации по трудоустройству в Украине и стране пребывания», — добавили в пресс-службе Совета ЕС.