Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян осмотрели в Шуше расстрелянные армянскими оккупантами памятники известным личностям Азербайджана — Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли.

Президент ОАЭ был проинформирован о том, что в период оккупации армяне хотели вывезти эти скульптуры в Армению и переплавить. Благодаря вмешательству общенационального лидера Гейдара Алиева скульптуры были выкуплены у Армении и доставлены в нашу страну. Скульптуры, хранившиеся некоторое время в Баку во дворе Музея искусств, после освобождения города Шуша от оккупации были возвращены на прежнее место.

Далее президенты посетили Шушинский филиал Национального музея ковра. Высокий гость был проинформирован о деятельности филиала.

Также президенты ознакомились с ходом строительных работ в Новой Шушинской мечети. Помощник президента Анар Алакбаров проинформировал главу государства и президента Объединенных Арабских Эмиратов о проводимой работе.