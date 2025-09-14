Президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок не исключила возможность развертывания миротворческих сил ООН в Украине. Как сообщает Bild, речь идет о мерах по обеспечению режима прекращения огня и поддержанию послевоенного мира.

Бербок отметила, что миротворческие миссии сегодня «необходимы как никогда раньше, и не только на европейском континенте».

«Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры», — заявила она.