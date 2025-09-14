Пять истребителей F-35 США прибыли на Пуэрто-Рико для участия в операциях против наркокартелей, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

Ранее в начале сентября сообщалось, что власти США планировали отправить на остров 10 истребителей F-35 для борьбы с наркотрафиком в южной части Карибского моря.

По данным Рейтер, самолёты были замечены при приземлении на бывшей военной базе Рузвельт Роудс в городе Сейба. В последние дни на базе также видели американские вертолёты, конвертопланы Osprey и военнослужащих.

Активизация присутствия США на Пуэрто-Рико направлена на усиление контроля за наркотрафиком в регионе и поддержку операций против картелей.