Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что обвинения в продвижении российских войск на восток страны беспочвенны.

«Россияне сильнее в дезинформации, чем на поле боя. Да, их больше, чем украинцев, но даже самая мощная их группировка на востоке находится в тяжёлых условиях. Разговоры о том, что Россия оккупирует восток за три месяца, — это ложь», — отметил он.

Комментируя инциденты с российскими БПЛА над Польшей, Зеленский подчеркнул, что НАТО не потерпело поражения: «Где есть НАТО — войны нет. Но когда поступают такие сигналы, должен быть ответ. Никто не хочет расширения войны, и Украина не является членом НАТО. Однако нужны сильные шаги».